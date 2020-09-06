Два нокдауна и тяжелый нокаут в первом раунде

Пожалуй, рефери мог остановить бой раньше и не доводить до столь плачевных последствий.

В Лас-Вегасе (США) в рамках боксерского вечера состоялся поединок в первом наилегчайшем весе (до 49 кг), в котором случился очень быстрый и при этом серьезный нокаут.

Американец Джесси Родригес дрался против Ханиэля Риверы из Пуэрто-Рико.

Через минуту после начала первого раунда Родригес в первый раз отправил реверу в нокдаун. Через непродолжительное время - во второй. Рефери стоило бы в тот момент прекратить бой. Но он позволил поединку продолжиться. После чего Родригес радикально "вырубил" Риверу.