Два нокдауна и тяжелый нокаут в первом раунде

06 сентября 2020 г. 17:20
Автор: Виталий Лабскир
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Пожалуй, рефери мог остановить бой раньше и не доводить до столь плачевных последствий.

В Лас-Вегасе (США) в рамках боксерского вечера состоялся поединок в первом наилегчайшем весе (до 49 кг), в котором случился очень быстрый и при этом серьезный нокаут.

Американец Джесси Родригес дрался против Ханиэля Риверы из Пуэрто-Рико.

Через минуту после начала первого раунда Родригес в первый раз отправил реверу в нокдаун. Через непродолжительное время - во второй. Рефери стоило бы в тот момент прекратить бой. Но он позволил поединку продолжиться. После чего Родригес радикально "вырубил" Риверу.

Видео: 

Jesse Rodriguez vs Janiel Rivera Full Fight

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