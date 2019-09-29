 

Два нокдауна с интервалом в 15 секунд. После чего рефери остановил бой

29 сентября 2019 г. 13:59
Автор: Виталий Лабскир
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Олимпийский чемпион-2016 по боксу в супертяжелом весе продолжает записывать в свой послужной список победы на профессиональном ринге.

Речь идет о французе Тони Йоке. Йока провел свой 7-й бой на профессиональном ринге. Одержал 7-ю победу. При этом 6-ю - нокаутом.

Соперником Йоки был немец Михаэль Валлиш. Поединок проходил во французском Нанте и завершился победой Йоки в 3-м раунде. Спустя минуту после начала 3-го раунда Валлиш в первый раз стал на колено. Еще через 15 секунд - во второй, и рефери остановил бой.

27-летний Йока, перешедший в профессиональный бокс в 2017 году, пока проводит все свои бои во Франции с отнюдь не выдающимися соперниками. Так, в своем предыдущем поедике он нокаутировал, также в 3-м раунде, экс-украинца с немецким гражданством Александра Димитренко. Хотя, по потенциалу, Йоке, судя по всему. уже по силам претендовать на чемпионские бои.

Видео: 

Tony yoka vs Michael wallisch fight higlights

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