Два поражения "Металлиста 1925" в двух матчах не повлияли на доверие руководства к тренерскому составу

02 апреля 2019 г. 12:48
Автор: Виталий Лабскир
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Официальный сайт харьковского "Металлиста 1925" разместил информацию о состоявшемся собрании коллектива команды с руководством клуба и соучредителями.

Собрание состоялось после того, как "Металлист 1925" проиграл оба своих стартовых матча вессеней части сезона в Первой лиге: 1:2 "Днепру-1" и 0:1 киевской "Оболони".

Основатель клуба Сергей Стороженко подчеркнул, что эти два результата не влияют на уровень доверия соучредителей в тренерский штаб и футболистов, в то же время уровень игры не удовлетворяет соучредителей и болельщиков.

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