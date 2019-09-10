Два удаления и нереализованный пенальти. "Металлист 1925" проиграл "Минаю"

В 8-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принимал закарпатскую команду "Минай".

"Минай" дважды вел в счете. "Металлист 1925" дважды отыгрывался. Но, в конце концов, "Минай" забил победный гол на 89-й минуте матча. В итоге - поражение "Металлиста 195" - 2:3.

При этом следует отметить, что арбитр удалил по ходу поединка двух футболистов "Металлиста 1925". А также при счете 1:2 харьковская команда не реализовала пенальти.

После 8-ми туров у "Металлиста 1925" 14 очков и 5-е место в турнирной таблице.