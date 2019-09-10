 

Два удаления и нереализованный пенальти. "Металлист 1925" проиграл "Минаю"

10 сентября 2019 г. 11:33
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В 8-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принимал закарпатскую команду "Минай".

"Минай" дважды вел в счете. "Металлист 1925" дважды отыгрывался. Но, в конце концов, "Минай" забил победный гол на 89-й минуте матча. В итоге - поражение "Металлиста 195" - 2:3.

При этом следует отметить, что арбитр удалил по ходу поединка двух футболистов "Металлиста 1925". А также при счете 1:2 харьковская команда не реализовала пенальти.

После 8-ми туров у "Металлиста 1925" 14 очков и 5-е место в турнирной таблице.

Видео: 

"Металіст 1925" - "Минай" - 2:3

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.