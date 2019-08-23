Два "золота" и одно "серебро харьковских легкоатлетов во второй день чемпоината Украины

На чемпионате Украины по легкой атлетике в Луцке продолжают собирать урожай медалей харьковские спортсмены.

Во второй день турнира подтвердила свой статус фаорита на дистанции 1500 метров харьковчанка Анна Мищенко. Она победила со временм 4 минуты 19.72 секунды.

Харьковчанин Никита Нестеренко победил в турнире молотобойцев. В своей лучшей попытке он послал молот на 61 метр 13 сантиметров.

Еще один харьковчанин - Ярослав Исаченков показал второй результат в прыжках в длину - 7 метров 77 сантиметров.