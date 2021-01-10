Две украинские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира Abu Dhabi Open-2021

Из восьми теннеисисток, оставшихся в сетке турнира турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, две - украинки.

Для первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, посеянной второй на Abu Dhabi Open, матч 1/8 финала против Екатерины Александровой из России вышел крайне тяжелым. Свитолина выиграла первый сет 6:2, проиграла 6:7 второй. В решающем - третьем дело вновь дошло до тай-брейка. В итоге 13-й гейм третьей партии Свитолина выиграла 10-8 и в итоге выиграла весь матч - 6:2, 6:7, 7:6.

В четвертьфинале Элину ждет противостояние с еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Украинка Марта Костюк в своем матче 1/8 финала против словенки Тамары Зиданшек не испытала проблем и одержала убедительную победу в двух сетах - 6:1, 6:1.

В четвертьфинале Марта будет играть против испанки Сары Соррибес-Тормо.