Двое футболистов из Харькова, завершивших карьеру, получили "PRO-дипломы УЕФА"

В Киеве в Доме футбола состоялось вручение "PRO-дипломов УЕФА" специалистам, успешно прошедшим тренерские курсы. Такие дипломы тренера высшей категории позволяют возглавлять команды любого уровня.

Среди дипломантов двое харьковчан - Андрей Березовчук и Максим Калиниченко.

Березовчук ныне является главным тренером лидера чемпионата Харьковской области по футболу - команды ФК "Волчанск".

Калиниченко недавно был уволен из тренерского штаба команды Второй лиги украинского футбола "Полесье" (Житомир).