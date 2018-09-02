Двое футболистов из Харькова, завершивших карьеру, получили "PRO-дипломы УЕФА"

02 сентября 2018 г. 16:37
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В Киеве в Доме футбола состоялось вручение "PRO-дипломов УЕФА" специалистам, успешно прошедшим тренерские курсы. Такие дипломы тренера высшей категории позволяют возглавлять команды любого уровня.

Среди дипломантов двое харьковчан - Андрей Березовчук и Максим Калиниченко.

Березовчук ныне является главным тренером лидера чемпионата Харьковской области по футболу - команды ФК "Волчанск".

Калиниченко недавно был уволен из тренерского штаба команды Второй лиги украинского футбола "Полесье" (Житомир).

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