«Дженоа» во главе с Андреем Шевченко не пропустил от «Аталанты» с Русланом Малиновским

Аутсайдер итальянской Серии «А» «Дженоа» из Генуи принимал в 19-м туре одного из лидеров — «Аталанту» из Бергамо. «Дженоа» нанес за матч 1 удар по воротам «Аталанты». «Аталанта» — 17(!) по воротам «Дженоа». Но в итоге зафиксирована ничья.

В матче не было забито голов. Ничья — 0:0.

Украинец Руслан Малиновский вышел за «Аталанту» в основном составе и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

Шевченко в качестве главного тренера «Дженоа» добился со своей командой второй ничьей в чемпионате Италии при пяти поражениях.

В турнирной таблице Серии «А» «Аталанта» идет на 4-м месте, набрав 38 очков в 19-ти матчах. У «Дженоа» 11 очков и 18-е место.