Джошуа и Поветкин провели дуэль взлядов на "Уэмбли"

19 июля 2018 г. 17:35
1 просмотр

22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится боксерский поединок в супертяжелом весе между обладателем чемпионских поясов по версиям IBO, WBA, IBF и WBO британцем Энтони Джошуа и Александром Поветкиным из России. Между тем, соперники, уже встретились на "Уэмбли".

Пока для того, чтобы попозировать перед фотографами и провести дуэль взглядов.

При этом Джошуа, в послужном списке которого 21 победа ( в том числе 20 нокаутом) в 21 бою не приминул "ущипнуть" Поветкина, дважды попадавшегося на употреблении допинга.

Джошуа сказал, что лучше проиграть, чем принимать допинг. На что Поветкин стал оправдываться, мол, его подставили, и никакой допинг он не принимал.

Видео: 

[HD] ANTHONY JOSHUA AND ALEXANDER POVETKIN RESPECTFUL FACE OFF AT WEMBLEY STADIUM

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.