Джошуа и Поветкин провели дуэль взлядов на "Уэмбли"

22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится боксерский поединок в супертяжелом весе между обладателем чемпионских поясов по версиям IBO, WBA, IBF и WBO британцем Энтони Джошуа и Александром Поветкиным из России. Между тем, соперники, уже встретились на "Уэмбли".

Пока для того, чтобы попозировать перед фотографами и провести дуэль взглядов.

При этом Джошуа, в послужном списке которого 21 победа ( в том числе 20 нокаутом) в 21 бою не приминул "ущипнуть" Поветкина, дважды попадавшегося на употреблении допинга.

Джошуа сказал, что лучше проиграть, чем принимать допинг. На что Поветкин стал оправдываться, мол, его подставили, и никакой допинг он не принимал.