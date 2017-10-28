Джошуа, отправивший на пенсию Владимира Кличко, показал самый тяжелый вес в своей карьере

28 октября 2017 г. 14:06
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Состоялась церемония взвешивания перед боем чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа против камерунца Карлоса Такама.

Вес Такама составил 106,8 кг., Джошуа оказался гораздо тяжелее - 115,2 кг.

Никогда еще Джошуа не весил перед своими поединками так много. 

Джошуа провел на профессиональном ринге 19 боев и все выиграл нокаутом, в том числе последний - у украинца Владимира Кличко, после чего Кличко завершил свою карьеру.

Такам из 39-ти боев выиграл 35. Из них 27 - нокаутом.

Остается еще добавить, что во время дуэли взглядов после взвешивания соперники держали друг друга за руку.

Видео: 

ANTHONY JOSHUA VS CARLOS TAKAM FULL WEIGHIN AND FACE OFF

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