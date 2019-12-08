Джошуа взял реванш у располневшего Руиса и вернул себе четыре чемпионских пояса

В Саудовской Аравии прошел второй бой боксеров супертяжелого веса мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа. На кону стояли чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке между этими соперниками Джошуа сенсационно проиграл, будучи нокаутированным в 7-м раунде.

На сей раз поединок продлился все 12 раундов. Джошуа не стал ввязываться с Руисом в обмен ударами, предпочитал держаться на дальней дистанции.

Джошуа, бегал от Руиса весь бой, нанося при этом время от времени удары, чем набирал очки на записках судей. И, в конце концов, довольно пресный и скучный поединок завершился победой Джошуа по очкам единогласным решением судей: 118-110, 119-111, 118-110.

Джошуа сказал по завершении боя, что хотел показать "его величество бокс - ударить соперника и не дать сопернику удариить себя". Руис же посетовал, что набрал слишком много веса и не подготовился как следует к этому матчу-реваншу.

Украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на бой с Джошуа по версии WBO.