Эдмар покинул "Металлист 1925" и улетел в США

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Эдмар попрощался с командой и болельщиками.

Эдмар вошел в тренерский штаб "Металлиста 1925" два месяца назад.

Теперь же он отправляется в США, где проживает вместе с женой и детьми.

На своей странице в Facebook Эдмар написал: