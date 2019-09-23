 

Эдмар покинул "Металлист 1925" и улетел в США

23 сентября 2019 г. 13:58
Автор: Виталий Лабскир
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Тренер харьковского "Металлиста 1925" Эдмар попрощался с командой и болельщиками.

Эдмар вошел в тренерский штаб "Металлиста 1925" два месяца назад.

Теперь же он отправляется в США, где проживает вместе с женой и детьми.

На своей странице в Facebook Эдмар написал:

К моему сожалению,я должен улететь в США из-за семейной обстановки. За 2 месяца, проведённых с командой, я многому научился в качестве тренера! Цель? Выйти в высшую лигу. У нас это должно обязательно получиться!!! Главное - верить! Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, футболистам, докторам, болельщикам. Любимому городу Харькову! Он улетел... но обещал вернуться!!!

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