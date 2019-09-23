Эдмар покинул "Металлист 1925" и улетел в США

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Эдмар попрощался с командой и болельщиками.
Эдмар вошел в тренерский штаб "Металлиста 1925" два месяца назад.
Теперь же он отправляется в США, где проживает вместе с женой и детьми.
На своей странице в Facebook Эдмар написал:
К моему сожалению,я должен улететь в США из-за семейной обстановки. За 2 месяца, проведённых с командой, я многому научился в качестве тренера! Цель? Выйти в высшую лигу. У нас это должно обязательно получиться!!! Главное - верить! Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, футболистам, докторам, болельщикам. Любимому городу Харькову! Он улетел... но обещал вернуться!!!