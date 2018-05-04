Эдмар стал игроком и функционером "Харрикейна"

Клуб американской полупрофессиональной лиги UPSL"Харрикейн" подписал контракт с бывшим полузащитником сборной Украины Эдмаром, последней командой которого был харьковский "Металлист 1925".

"Это новый этап моей жизни. Рад, что могу еще заниматься тем, что люблю, играть в футбол и быть одним из управляющих в команде в США", — написал Эдмар на своей странице в социальных сетях.

В американском клубе 37-летний уроженец Бразилии будет не только игроком, но и послом клуба в Восточной Европе. Кроме того он будет искать и развивать таланты из Украины и России, а также помогать американским игрокам переезжать в профессиональные восточноевропейские клубы.

"Гордимся тем, что нам удалось заполучить игрока калибра Эдмара. Его опыт принесет пользу ФК "Харрикейн", — гласит заявление на официальном сайте клуба.

За "Харрикейн" также выступает бывший игрок харьковского !Металлиста", 36-летний украинский защитник Сергей Пшеничных.