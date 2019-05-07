Эффектный гол боковыми ножницами

Гол стал украшением матча, но не повлиял на исход проитвостояния.

В финале Лиги Чемпионов КОНКАКАФ встретились две команды из Мексики, причем обе из одного города - Монтеррея. Друг другу провостояли "Монтеррей" и "Тигрес".

По регламенту обладатель трофея определялся по сумме двух матчей. Первый выиграл "Монтеррей" - 1:0. Во втором при том же счете в пользу "Монтеррея" французский футболист "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяк эффектно забил боковыми ножницами.

Этот супергол позволил "Тигресу" добиться локальной ничьей 1:1, но по сумме двух матчей выиграл "Монтеррей 2-1 и завоевал трофей.