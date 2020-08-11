Экс-футболист сборной России избил арбитра

Хулиганский инцидент произошел во время футбольного туринра "Кубок Селебрити", в котором принимали участие, в том числе известные футболисты, завершившие свою профессиональную карьеру.

Один из таких "селебрити" 38-летний экс-футболист сборной России Роман Широков врезал кулаком арбитру в лицо, в ответ нра то, что судья показал ему красную карточку, а затем еще Широков и добил упавшего арбитра ногой.

Арбитр - Никита Датченков выложил в Интернет фотографию своего лица, а также сказал, что всё, что не убивает, делает сильнее.

Широков через социальные сети принес свои извинения: "По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите Данченкову за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде и зрителями".