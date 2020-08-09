Экс-харьковчанин из группировки «Оплот» избит в бою в США

09 августа 2020 г. 12:23
Автор: Виталий Лабскир
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В прошлом харьковчанин Алексей Олейник, являвшийся лучшим бойцом спортивно-террористической группировки «Оплот», потерпел сокрушительное, выступая под российским флагом, на турнире  UFC Vegas 6.

Олейник дрался против американца Деррика Льюиса. В начале второго раунда экс-харьковчанин с российским гражданством, пропустив удар коленом в корпус и кулаком в челюсть, упал.

Пытаясь «спастись», Олейник схватил Льюиса за ногу. Но американец тут же обрушил на голову Олейника серию ударов и окончательно «вырубил» любителя «русского мира», внесенного в базу "Миротворца".

Олейник после поражения сказал, что он расстроен, что у него был неплохой план на бой, но далеко не всё сработало.

Видео: 

Derrick lewis k.o.oleinik

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