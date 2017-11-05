Экс-харьковчанин из "Оплота" жестоко избит американским бойцом

Бывший харьковский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, представлявший клуб "Оплот", перебравшийся в Россию, заявивший, что любит Путина и получивший российское гражданство, потерпел тяжелое поражение в бою в Нью-Йорке против американца Кертиса Блейдса.

Блейдс владел ощутимым преимуществом на протяжении первого раунда, разбивая Олейника мощными ударами.

Во второй пятиминутке сценарий боя не изменился. При этом лицо Олейника было «разукрашено» гематомами и рассечением.

Поединок был остановлен во втором раунде, когда Блейдис пробил ногой по не успевшему подняться сопернику. Это запрещено правилами. Но удар практически не пришелся в цель - лишь зацепил ухо Олейника. Поэтому американец не был дисквалифицирован.

Зато Олейника осмотрел врач и запретил продолжать бой по медицинским показателям.

Блейдису была засчитана победа техническим нокаутом. При этом он очень расстроился что не успел окончательно добить Олейника.

Следует еще отметить, что Олейник, прогирав, поступил неспортивно - отказался оставаться в октагоне до официального объявления Блейдиса победителем.