Экс-харьковчанин, а ныне россиянин, провел дуэль взглядов на турнире UFC 249

09 мая 2020 г. 13:47
Автор: Виталий Лабскир
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Бывший лидер харьковской спортивно-террористической группировки «Оплот» Алексей Олейник  готов к поединку по смешанным единоборствам против бразильца Фабрисио Вердума.

Турнир UFC 249 состоится при пустых трибунах в американском Джексонвилле (штат Флорида). 

В одном из 12-ти изначально запланированных поединков подерутся Олейник и Вердум. Олейник ранее был харьковским бойцом из Украины и представлял печально известный «Оплот». Ныне Олейник проживает в России и имеет российский паспорт.

Ниже – видео последнего публичного действа перед сегодняшними поединками – дуэли взглядов. Дуэль Олейника и Вердума – на 1:10. 

А на 50-й секунде в глаза друг другу смотрят ямаец Юрая Холл и Жакаре Соуза из Бразилии. Но, как стало известно, их поединок не состоится. Он отменен из-за того, что у Соузы диагностирован коронавирус. Также, как оказалось, больны коронавирусом два секунданта Соузы.

Таким образом, турнир UFC 249 будет состоять из 11-ти поединков. В главном за титул временного чемпиона UFC в легком весе подерутся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Видео: 

UFC 249: Weigh-in Faceoffs

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