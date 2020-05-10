Экс-харьковчанин Олейник победил, едва не проиграв болевым приемом на руку

10 мая 2020 г. 19:19
Автор: Виталий Лабскир
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Бывший харьковчанин, являвший лидером спортивно-террористической организации "Оплот" Алексей Олейник, представляющий ныне Россию, провел зрелищный и жесткий бой против бразильца Фабрисиу Вердума на турнире по смешанным единоборствам UFC 249 в американском Джексонвилле.

Поединок продлился все три, отведенных на него регламентом 5-тиминутных раунда, и завершился победой Олейника раздельным решением судей.

Экс-харьковчанин несколько раз еще в первом раунде изрядно потряс Вердума своими ударами. Но бразилец выстоял. В третьем же раунде уже Вердум был близок к досрочной победе, однако, схватив руку Олейника, всё же не сумел провести на ней болевой прием.

После боя Олейник признался, что очень испугался в тот момент, но испуг был недолгим.

В главном бою турнира UFC 249 Джастин Гэтжи одолел своего соотечественника Тони Фергюсона в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе. После боя Фергюсон был госпитализирован.

Видео: 

UFC 249: Алексей Олейник vs Фабрисио Вердум - Хайлайты боя

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК - про победу над Вердумом: грэпплинг, ударка, необычный отдых

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