Экс-харьковчанин Олейник победил, едва не проиграв болевым приемом на руку

Бывший харьковчанин, являвший лидером спортивно-террористической организации "Оплот" Алексей Олейник, представляющий ныне Россию, провел зрелищный и жесткий бой против бразильца Фабрисиу Вердума на турнире по смешанным единоборствам UFC 249 в американском Джексонвилле.

Поединок продлился все три, отведенных на него регламентом 5-тиминутных раунда, и завершился победой Олейника раздельным решением судей.

Экс-харьковчанин несколько раз еще в первом раунде изрядно потряс Вердума своими ударами. Но бразилец выстоял. В третьем же раунде уже Вердум был близок к досрочной победе, однако, схватив руку Олейника, всё же не сумел провести на ней болевой прием.

После боя Олейник признался, что очень испугался в тот момент, но испуг был недолгим.

В главном бою турнира UFC 249 Джастин Гэтжи одолел своего соотечественника Тони Фергюсона в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе. После боя Фергюсон был госпитализирован.