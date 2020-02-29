Экс-харьковский боец ММА Алексей Олейник заявил о проблемах для тех, кто говорит в Украине по-русски

Бывший член спортивно-террористической организации "Оплот", большой любитель Путина, экс-харьковчанин, а ныне россиянин Алексей Олейник, добившийся больших спортивных успехов в смешанных единоборствах, рассказал, что не избивал в 2014 году в Киеве участников революции достоинства лишь из-за того, что находился тогда в Москве.

Олейник дал большое интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Вот фрагмент интервью, касающийся отношения Олейника к Украине и событиям, произошедшим здесь с 2014 года

— Могли бы вернуться жить на Украину?

— Допускаю. Я смогу жить везде.

— Сейчас туда хотите?

— Нет. Мне родители привили: Красная Армия победила фашистов, а фашизм — это зло. Дед и прадед прошли войну. Кто-то был ранен. Для них полицаи и фашистские прихвостни всегда были символом мерзости. Я должен сейчас поверить, что фашисты — это классно? Что они воевали просто с красным строем? Да у меня мозг сломается! Он уже не такой гибкий!

— Интересно.

— Я не хочу называть белое черным и наоборот. Что было аксиомой для моих дедов и родителей — то останется аксиомой и для меня.

— Сами с этим сталкивались?

— Кое-что там потихоньку проявляется. Будешь говорить по-русски — кто-то возмутится: «Ты охренел тут балакать на российской мове, це мова заборонена».

— Весь Харьков говорил и говорит на русском. Как так выучили мову?

— Для самого загадка. Ни мама, ни папа, ни дедушки с бабушками на чистом украинском не говорят. Брат с сестрой тоже не очень. А во мне какие-то корни проснулись!

— Не забывается?

— Не было практики 2-3 года. Могу где-то запинаться, но часа два поговорю — все будет идеально. По-русски и по-украински пишу на «пятерку».

— Помните момент, когда ощутили — на Украине происходит что-то, что вам очень не нравится?

— Когда начались майдановские вещи. Когда начали стрелять в милицию. Идиотизм! А самое страшное — этим ребятам запретили отвечать. Они стояли со щитами, имея приказ: никого не пропускать, но нельзя идти на толпу, нельзя бить и стрелять. У них было оружие — перекосили бы это стадо, и все. Но им запретили! Вы попробуйте в Америке бросить в полицейского пластиковую бутылку. Да просто замахнуться. В вас всадят моментально 20 пуль.

— Не хотелось бы.

— Многие русские и украинцы ориентируются на страну свобод. Полиция должна быть неприкосновенной. Если в каких-то моментах можно не слушать полицию, значит, в каких-то моментах можно не слушать прокуроров, суды, уголовный кодекс? Значит, в каких-то моментах можно насиловать, грабить? Если мы придем к такому, то у нас получится фильм «Безумный Макс». У кого пушка больше — тот и прав.

— Как вас с такими взглядами до сих пор не внесли в «Миротворец"-то.

— Давно внесли.

— Это объяснимо.

— Я в самом первом списке.

— С кем рядом?

— Между Охлобыстиным и покойным Кобзоном. В том списке было 54 человека. Я бы и не узнал — друзья скинули скриншоты.

— Весной 2014 года в Киеве был конфликт. Кто-то из ваших товарищей по «Оплоту» туда приехал. Сами могли там оказаться?

— Мог. Но я в тот момент был в Москве. Организовывал соревнования.

— Как восприняли новости?

— Меня безумно все раздражало. Нервничал и психовал. Но ехать, лезть на баррикады и швырять бутылки не собирался. Мое мнение: не нужно было ограничивать полицию. Ходите с плакатами — сколько хотите! Как только в ход пошла зажигательная смесь — это должно пресекаться мгновенно и безжалостно. Наручниками и палками. Люди пошли убивать — их вы собираетесь уговаривать успокоиться?