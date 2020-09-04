Экстраординарная развязка баскетбольного матча с двумя попаданиями на последней секунде

04 сентября 2020 г. 13:27
Автор: Виталий Лабскир
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Одна команда за полсекунды до конца четвертой четверти вышла вперед. Другая успела победить за оставшееся время.

В третьем матче четвертьфинала плей-офф НБА между "Бостоном" и "Торонто" центровой "Бостона", вложив сверху двумя руками мяч в кольцо соперников, сделал счет 103:101 в пользу своей команды. 

При этом у "Торонто" оставалось 0,5 секунды на атаку.

Этого времени баскетболистам "Торонто" хватило для того, чтобы вывести О Джи Ануноби на трехочковый бросок. Бросок из угла площадки вышел точным. Так "Торонто" праздновал победу 104:103 и уступает теперь в серии 1-2.

Видео: 

OG Anunoby GAME WINNER | Crazy finish to Celtics vs Raptors Game 3

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