Экстраординарная развязка баскетбольного матча с двумя попаданиями на последней секунде

Одна команда за полсекунды до конца четвертой четверти вышла вперед. Другая успела победить за оставшееся время.

В третьем матче четвертьфинала плей-офф НБА между "Бостоном" и "Торонто" центровой "Бостона", вложив сверху двумя руками мяч в кольцо соперников, сделал счет 103:101 в пользу своей команды.

При этом у "Торонто" оставалось 0,5 секунды на атаку.

Этого времени баскетболистам "Торонто" хватило для того, чтобы вывести О Джи Ануноби на трехочковый бросок. Бросок из угла площадки вышел точным. Так "Торонто" праздновал победу 104:103 и уступает теперь в серии 1-2.