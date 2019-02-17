Экстремальный заезд на этапе Кубка мира по бобслею с переворотом и едва не сбитым человеком на трассе

17 февраля 2019 г. 13:32
Автор: Виталий Лабскир
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На этапе Кубка мира по бобслею в американском Лейк-Плэйсиде боб-четверка сборной Монако совершил экстремальный заезд.

Во-первых, боб перевернулся на трассе. Экипаж около 10-ти секунд ехал в первернутом положении, но, затем, на одном из виражей, удивительным образом, гоночные сани вернулись в естественное положение, став на салазки.

Во-вторых, непонятно каким образом, на трассе появился человек, и он едва не был сбит бобом, развившим огромнуй скорость. До трагедии оставалсь буквално секунда, когда незванный гость успел запрыгнуть на желоб чем, фактически спас себе жизнь.

Остается добавить, что экипаж сборной Монако добрался до финиша и занял итоговое последнее 20-е место.

Ниже, на видео со всеми заездами экстремальный заезд сборной Монако - последний. Момент с переворачиванием на 1:11:30. Затем - менее чем через полминуты, момент с чудесным спасением человека, оказавшегося на трассе.

Видео: 

Lake Placid | BMW IBSF World Cup 2018/2019 - 4-Man Bobsleigh Heat 2 | IBSF Official

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