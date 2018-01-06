Элина Свитолина выиграла первый трофей в 2018 году и 10-й в своей карьере

06 января 2018 г. 14:34
77 просмотров

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, разгромила в финале турнира c призовым фондом один миллион долларов Brisbane International в Австралии соперницу из Беларуси Александру Cаснович из Беларуси.

Затратив 1 час и 6 минут, Свитолина победила 6:2, 6:1.

Это уже ее 10-я победа в карьере в трунирах серии WTА. При этом Элина демонстрирует завидную результатиность, выиграв пять шестых финалов, в которые она пробивалась. Это был 12-й финал Свитолиной и, соотвтественно, 10-я победа.

 

Видео: 

Aliaksandra SASNOVICH vs Elina SVITOLINA Highlights WTA FINAL BRISBANE 2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.