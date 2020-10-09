Эпидемия коронавируса в донецком "Шахтере". 18 позитивных тестов

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" официально объявил о результатах тестирования на коронавирус, сделанного накануне.

Как сообщил сайт "Шахтера", выявлено 9 футболистов и 9 человек из персонала первой команды с позитвными результатами теста на коронавирус.

По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Два футбоилста "Шахтера" - Виктор Коваленко и Марлос, у которых результаты теста оказались негативными, отправились в расположение сборной Украины.