Эпидемия коронавируса в донецком "Шахтере". 18 позитивных тестов

09 октября 2020 г. 12:16
Автор: Виталий Лабскир
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Донецкий футбольный клуб "Шахтер" официально объявил о результатах тестирования на коронавирус, сделанного накануне.

Как сообщил сайт "Шахтера", выявлено 9 футболистов и 9 человек из персонала первой команды с позитвными результатами теста на коронавирус.

По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Два футбоилста "Шахтера" - Виктор Коваленко и Марлос, у которых результаты теста оказались негативными, отправились в расположение сборной Украины.

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