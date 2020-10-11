Эпохальная победа Надаля на Ролан Гарос-2020

Состоялся самый титулованный финальный матч в истории турниров Большого Шлема.

Первая ракетка мира - серб Новак Джкович играл против второй - испанца Рафаэля Надаля. На двоих они до сегодняшнего очного поединка выиграли 36 турниров Большого Шлема, благодаря чему их матч и оказался самым титулованным.

Также Надаль и Джокович установили иные рекорды АТР-тура - 56-й матч друг против друга, при этом 27-й - в финале и 8-й - в финале Ролан Гарос.

Счет очных поединков до сих пор был 29-26 в пользу Джоковича. Теперь стал 29-27.

Надаль выиграл сегодня у Джоковоича на своем любимом грунтовом покрытии в "одну калитку" - 6:0, 6:2, 7:5. Причем победа в этом поединке стала для Надаля юбилейной - 100-й в Париже при двух поражениях

Следует также отметить, что у Надаля это 13-й трофей на Ролан Гарос и при этом 20-й - на турнирах Большого Шлема. По последнему показателю Надаль сравнялся с еще одним выдающимся теннисистом - швейцарцем Роджером Федерером. Теперь они вдвоем рекордсмены.