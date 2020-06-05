Эпопея с доигрыванием в Первой лиге. Лед тронулся

Сегодня в эпопее с доигрыванием чемпионата Украины по футболу в Первой лиге, где выступает харьковский "Металлист 1925", хотя и не была поставлена ​​точка, но появилась некоторая определенность. В предложении "остановить нельзя доиграть" стало более понятно, где будет поставлено логическое ударение.

Это зеленый травяной газон главной спортивной арены Харькова - ОСК "Металлист". Он находится в безупречном состоянии, однако на нем уже давно не играют в футбол. Донецкий "Шахтер" после рестарта чемпионата страны в Премьер-Лиге проводит свои домашние матчи в Киеве, а не в Харькове. А в Первой лиге, где выступает харьковский "Металлист 1925", в футбол в последний раз играли еще осенью прошлого года. Затем было зимнее межсезонье, когда "Металлист 1925" проводил разве что контрольные поединки на своей базе в Высоком, готовясь к весенней части первенства. Однако, из-за коронавируса весенняя часть в Первой лиге не была начата. А в мае - когда карантин был ослаблен, Совет лиг принял скандальное решение - вообще не доигрывать турнир.

Владимир Линке, генеральный директор ФК "Металлист 1925":

Ну, во-первых, я считаю, что не решили то, что не продолжить. Проголосовали, в принципе, восемь против семи с одним воздержавшимся. Но опять же ж - голосовали так, кто кому удобно. Ну как - ну футбол, есть футбол. Где спортивный принцип, тогда.

"Металлист 1925" и тогда - в мае, голосовал на Совете лиг за спортивный принцип - то есть продолжать играть, и также проголосовал и на новом заседании Совета лиг. Скандальное решение не играть сегодня было отменено. Совет Лиг проголосувал за то, чтобы продолжить чемпионат Украины в Первой лиге согласно Регламенту - то есть доиграть 11 туров, которые остались. Большинство голосов удалось набрать благодаря тому, что некоторые клубы, которые выступают против доигрывания, не прислали своих представителей на заседание. Теперь окончательное слово за исполкомом украинской ассоциации футбола. Если добро будет получено, то рестарт чемпионата страны в Первой лиге, вероятно, состоится 23 июня. Пока же "Металлист 1925", придерживаясь медицинского протокола, тренируется в закрытых условиях на базе в Высоком.