Еще у трех футболистов и тренера сборной Украины по футболу выявлен коронавирус

17 ноября 2020 г. 13:32
Автор: Виталий Лабскир
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Редеют ряды украинской футбольной сборной, готовящейся провести в Люцерне матч Лиги Наций против сборной Швейцарии.

Как сообщил официальный сайт УАФ, тесты, взятые накануне, выявили коронавирус еще у трех футболистов сборной - Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также у тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Все они самоизолированы в своих номерах в отеле, равно как и Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык, чьи тесты на коронавирус оказались положительными накауне.

В утренней тренировке сборной Украины сегодня приняли участие 18 футболистов.

Следует отметить, что Кривцов и Мораес недавно уже переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, поэтому УЕФА допускает их к участию в матче против швейцарцев.

Правда, окончательного разрешения на проведение матча еще не дала местная власть швейцарского кантона Люцерн.

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