Есть победители, но нет проигравших

Донецкий "Шахтер" все прочнее осваивается в Харькове. Впервые на травяном газоне главной харьковской спортивной арены - ОСК "Металлист", в футбол играли не профессионалы, а дети в футбольной экипировке "Шахтера". Здесь прошел фестиваль детского футбола "Давай, играй"

На поле стадиона "Металлист" были выстроены девять различных зон, в которых участники фестиваля выполняли определенные прикладные упражнения из футбольного арсенала. Всего были задействованы 108 детей в возрасте от 7 до 10 лет. Их разделили на 18 команд. В каждой команде - по 6 человек. При этом названия команд совпадали с фамилиями определенных футболистов донецкого "Шахтера". Соответственно, дети соревновались в футболках с этими фамилиями.

Я научился посильнее бить мяч, точнее. Обводить фишки. Мы участвовали один-один, крестики-нолики, на очки. И, собственно, сейчас - дриблинг.

Вообще же участники фестиваля учились футбольным азам, ведь все дети, вышедшие на главную спортивную арену Харькова, до сих пор видели футбол разве что с трибун, или по телевизору.

Евгений Кабан, директор футбольной школы:

Специально были отобраны дети, которые не занимаются футболом. Одна из основных целей данного мероприятия - привлечение детей в этот спорт. Знакомство. Подобраны несложные упражнения, для всех выполнимые. Видно, с каким азартом они это делают. У кого-то получается, у кого-то нет. Но главное - не результат. Главное - участие.

Однако, и результат имел определенное значение. По итогам всех конкурсов две лучшие команды вышли в финал. Такими оказались "Команда Степаненко" и "Команда Срны". Финал представлял собой футбольный матч - два тайма по четыре минуты. Победу одержала "Команда Степаненко" - 4:2. Правда, это был тот самый случай, когда из всех 108-ми детей, принявших участие в фестивале не было проигравших, а были только победители.