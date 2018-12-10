Фанаты и одноклубники сняли трусы с футболиста, праздновавшего забитый гол

В матче итальянской футбольной серии "А" между римским "Лацио" и "Сампдорией" из Генуи не обошлось без "клубнички".

"Лацио" выигрывал 2:1. Арбитр компенсировал 9 минут к основному времени матча, и на заключительной, 9-й добавленой минуте, футболист "Сампдории" Риккардо Сапонара забил гол, принеся, таким образом, своей команде ничью 2:2.

На радостях Сапонара побежал к сектору с фанами "Сампдории". По пути футболист скинул с себя футболку и зачем-то припустил спортивные шорты. Дальше Сапонаре сверху "помогли" болельщики в объятиях которых он оказался, и снизу - одноклубники. В конце концов Сапонара остался с голой задницей, то бишь со спущенными трусами.