Фанаты и одноклубники сняли трусы с футболиста, праздновавшего забитый гол

10 декабря 2018 г. 15:27
49 просмотров

В матче итальянской футбольной серии "А" между римским "Лацио" и "Сампдорией" из Генуи не обошлось без "клубнички".

"Лацио" выигрывал 2:1. Арбитр компенсировал 9 минут к основному времени матча, и на заключительной, 9-й добавленой минуте, футболист "Сампдории" Риккардо Сапонара забил гол, принеся, таким образом, своей команде ничью 2:2.

На радостях Сапонара побежал к сектору с фанами "Сампдории". По пути футболист скинул с себя футболку и зачем-то припустил спортивные шорты. Дальше Сапонаре сверху "помогли" болельщики в объятиях которых он оказался, и снизу - одноклубники. В конце концов Сапонара остался с голой задницей, то бишь со спущенными трусами.

Видео: 

Sampdoria's Ricardo Saponara Celebrating Yesterday's 90 + 9th Minute Equaliser Against Lazio

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.