Фанаты закидали поле пивными банками, футболист хлебнул

07 июня 2017 г. 13:52
Источник: ТСН
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В матче финала плей-офф чемпионата Болгарии за путевку в квалификацию Лиги Европы произошел интересный инцидент.

"Левски" принимал "Верею", когда с трибун в середине первого тайма полетели пивные банки.

Арбитру даже пришлось приостановить матч на несколько минут.

Защитник "Вереи" Иван Бандаловский не испугался пивного дождя и поднял одну из банок. Футболист отпил немного хмельного напитка и выплюнул на поле.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки "Левски" – 9:8.

Видео: 

Ivan Bandalovski drinks Beer afrer fans throw it on the pitch ● Levski - Vereya 1:1 ●

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