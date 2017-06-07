Фанаты закидали поле пивными банками, футболист хлебнул

В матче финала плей-офф чемпионата Болгарии за путевку в квалификацию Лиги Европы произошел интересный инцидент.

"Левски" принимал "Верею", когда с трибун в середине первого тайма полетели пивные банки.

Арбитру даже пришлось приостановить матч на несколько минут.

Защитник "Вереи" Иван Бандаловский не испугался пивного дождя и поднял одну из банок. Футболист отпил немного хмельного напитка и выплюнул на поле.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки "Левски" – 9:8.