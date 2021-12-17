Фантастическая концовка матча с самым дальним победным броском в истории НБА

Словами не передать. Смотреть обязательно.

До завершения четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между «Новым Орлеаном» и «Оклахомой» оставалось 4,5 секунды. Счет был 110:107 в пользу «Нового Орлеана».

Мячом владела «Оклахома». Баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, находясь под прессингом соперника бросил мяч практически с центра площадки и… попал точно в кольцо «Нового Орлеана», сделав, таким образом, счет 110:110.

Казалось бы, впереди овертайм. Но до конца четвертой четверти есть еще 1,4 секунды. И этого времени, как оказалось, «Новому Орлеану» хватило, чтобы совершить самый дальний победный бросок в истории НБА. Это чудо удалось Девонте Грэму. Он попал в чужое кольцо с расстояния 61 фут (18,6 метра). До сих пор рекордом был победный бросок с 50-ти футов (15,3 метра).

Таким образом, «Новый Орлеан» победил 113:110.

Вот эта фантастическая концовка с невообразимыми попаданиями Гилджеса-Александера и Грэма.