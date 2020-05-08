Федерация бокса России предложила Усику и Ломаченко российское гражданство

После того, как украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в чистилище украинского сайта «Миротворец» им публично озвучено предложение из России о смене гражданства

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв заявил изданию «Спорт-Экспресс:

Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Также и я поддерживаю. Есть на Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов на Украине это максимум несколько тысяч человек. В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру.

Усик и Ломаченко были помещены в базу «Миротворца» после выхода пропагандистского российского фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», где снялись оба этих боксера. Усику и Ломаченко вменяется «Миротворцем» «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора – России, манипуляция общественно значимой информацией». Боксеры характеризуются «противниками независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ».