Федерация бокса России пугает Усика "серьезными последствиями" в случае срыва боя с Гассиевым

14 июля 2018 г. 16:30
Источник: sportarena.com
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После того, как окружение украинского боксера Александра Усика публично предупредило о выской вероятности срыва его боя с россиянином Муратом Гассиевым в Москве, 21 июля, по вине российской стороны, тут же последовала "ответочка" от Федерации бокса России (ФБР)

Пресс-секретарь ФБР Умар Кремлев заявил, что срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) может повлечь за собой серьезные последствия для Александра Усика, в том числе - судебные тяжбы.

«Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика», - пугает Кремлев.

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