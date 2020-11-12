Феерический гол

12 ноября 2020 г. 17:18
Автор: Виталий Лабскир
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Гол года?

В одной из пар 1/16 Кубка Дании по футболу встречались команды "Слагелс" и "Лонгбю". Силы соперников оказались заведомо неравными. "Лонгбю" разгромно победил - 9:0. При этом один из забитых голов заслуживает особого внимания.

Футбоилст "Лонгбю" Николай Гертсен после подачи с углового пробил бисиклетой. Мяч угодил в перекладину ворот "Слагелса". После отскока от перекладины тот же Гертсен вновь "подкараулил" мяч, и не давему опуститься на землю, ударом в прыжке направил в ворота.

Вот, как это было.

Видео: 

Nicolai Geertsen - Lyngby - FIFA Puskas Award 2020 contender

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