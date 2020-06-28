Феерично и торжественно. Финальный аккорд сезона

Венгерская футбольная команда, ведомая украинским тренером Сергеем Ребровым – будапештский “Ференцварош”, купается в лучах славы.

В Венгрии завершился чемпионат страны по футболу. “Ференцварош” в ранге досрочного чемпиона держал в заключительном 33-м туре победу над “Мезёзкёвешдом” – 1:0.

А по завершении матча, равно как и всего сезона, состоялось награждение "Ференцвароша" золотыми медалями. Радость смогли разделить болельщики, поскольку футбол в Венгрии проходит со зрителями. "Ференцварош" отныне 31-кратный чемпион страны по футболу.

Сергей Ребров, работающий второй сезон в «Ференцвароше», во второй раз привел команду к золотым медалям чемпионов Венгрии. За «Ференцварош» в этом сезоне выступали два украинских футболиста Александр Зубков и Игорь Харатин.

Следует добавить, что «Ференцварош» объявил о том, что по завершении нынешнего сезона выкупил Зубкова у донецкого «Шахтера». До сих пор Зубков играл за венгерскую команду на правах аренды.