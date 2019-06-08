Феерично! Украина - Сербия - 5:0

Сборная Украины по футболу провела, возможно, лучший матч в своей истории.

Во Львове в отборончном поединке к Евро-2020 против сборной Сербии подопечные Андрея Швченко одержали разгромную победу - 5:0. Голевые дубли записали в свой актив Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка. Дебютным голом за сборную отметился Роман Яремчук.

Набрав 7 очков в трех турах, сборная Украины возглавляет свою отборочную группу. Далее идет Люксембург - 4 очка также после трех матчей, у трех остальных сборных - Португалии, Литвы и Сербии по два сыгранных матча, в которых португальцы набрали 2 очка, сербы и литовцы - по 1.