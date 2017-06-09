Фемтосекундный лазер. Ноу-хау в удалении катаракты

В Харькове начался новый этап в лечении катаракты – лазерная хирургия.

Впервые в Восточной Украине, пациентам стал доступным метод безножевого лечения катаракты – операция с помощью фемтосекундного лазера LenSx Laser. Это новое американское оборудование позволяет автоматизировать все сложные этапы операции.

Как отмечает врач хирургического отделения медицинского центра «Офтальмика» Анна Кочерга, главным преимуществом использования фемтосекундного лазера является техническое ноу-хау, благодаря которому происходит автоматизация сложных этапов операций. Процедура по удалению катаракты становится безопасной, эффективной и предсказуемой. Операция является полностью компьютеризированной, ее время - сокращается, а безопасность, как уверяют медики, повышается в десять раз по сравнению с традиционным удалением катаракты.

«Здесь полностью исключается влияние человеческого фактора во время самых сложных этапов операции. Лазер автоматически, то есть самостоятельно, производит микроразрезы на роговице, вскрывает переднюю капсулу хрусталика, а также дробит ядро на мелкие фрагменты», - рассказывает Анна Кочерга.

Жители Харькова и других городов Украины могут теперь пользоваться данной технологией в «Офтальмике», при этом качество лечения не уступает наивысшим стандартам ведущих зарубежных клиник.

74-летняя Валентина Леховицкая уже избавилась от катаракты при помощи фемтосекундного лазера. Она говорит, что обратилась в «Офтальмику», и ей предложили сделать операцию именно при помощи данного прибора и технологии. Результат превзошел самые оптимистические ожидания. Операция прошла быстро и безболезненно. От катаракты остались одни воспоминания. «Это было замечательно», - с восторгом отметила Валентина Леховицкая.

30-летний Василий Кудряшов с детства вынужден был ходить в очках из-за врожденного астигматизма. Он обратился в медицинский центр «Офтальмика». Вот как Василий объяснил, почему: «Я выбрал методику лечения лазером, так как эта технология на сегодняшний день самая безопасная, современная и дает максимальный положительный результат. После операции я почувствовал, что на дальнем расстоянии зрение уже стопроцентное, что глаз не устает».

Василию заменили хрусталик глаза с помощью фемтосекундного лазера. Предстоит вторая операция, и тогда, как обещают медики, зрение уже будет стопроцентным.

Благодаря фемтосекундной установке лазерная хирургия катаракты в Офтальмике индивидуальна для каждого пациента, что гарантирует высокую точность воздействия на орган зрения на всех этапах процедуры.