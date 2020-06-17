"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва - досрочный чемпион Венгрии

Второй сезон украинский специалист Сергей Ребров является главным тренером венгерского "Ференцвароша" из Будапешта, и при этом второй сезон Ребров приводит эту команду к титулу чемпиона Венгрии.

На сей раз "Ференцварош" стал чемпионом страны в 30-м туре - за три тура до завершения чемпионата Венгрии. Победив номинально в гостях будапештский "Гонвед" - 2:0, "Ференцварош" набрал после 30-ти сыгранных матчей 70 очков и теперь даже теоретически команда Реброва не досягаема для ближайшего преследователя - "Фехевара", имеющего 56 очков. "Фехевару" предстоит провести еще 4 матча, в которых он может взять максимум 12 очков.

Остается еще добавить, что в чемпионском матче "Ференцвароша" против "Гонведа" в основном составе "Ференцвароша" вышел один украинский футболист - Александр Зубков, а другой - Игорь Харатин выел на замену на 77-й минуте. При этом Зубков отдал результативный пас своему партнеру по команде словаку Михалу Шкварке, который забил второй гол в этом поединке.