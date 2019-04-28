"Ференцварош", ведомый украинским тренером Сергеем Ребровым, досрочно стал чемпионом Венгрии

28 апреля 2019 г. 12:18
Автор: Виталий Лабскир
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За три тура до окончания чемпионата Венгрии по футболу будапештский "Ференцварош" обеспечил себе золотые медали. Команду тренирует украинский специалист Сергей Ребров. К тому же за "Ференцварош" играют двое украинских футболистов Иван Петряк и Игорь Харатин.

Кстати, Харатин забил гол в матче 30-го тура в поединке против "Гонведа". "Ференцварош" этот матч проиграл 2:3, но это уже не имело никакого значения, поскольку "Види", который имел до отчетного тура математические шансы опередить "Ференцварош", если бы не потерял ни одного очка, сыграл свой матч вничью 1:1 с "Академией Пушкаша".

"Ференцварош" стал чемпионом Венгрии в юбилейный, 30-й раз.

Видео: 

FM | Ilyen volt a 30. bajnoki cím ünneplése | 2019. 04. 27.

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