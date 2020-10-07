Фигурное вождение и скоростное маневрирование - ведущие мастера автослалома в Харькове

В плотном графике автомобильных гонок в Украине перевернутая еще одна страница - Харьков принял соревнования по автослалому. Причем, соревнования такого уровня в нашем городе еще не проводились.

Фигурное вождение и скоростное маневрирование - это те составляющие, которые должны были продемонстрировать 35 участников из Харькова, Киева, Днепра, Сум и других городов на соревнованиях, которые организаторы громко назвали "историческим событием".

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба «Харьков»:

Итак, историческое событие – сегодня мы впервые провели этап чемпионата Украины по автомобильному слалому в нашем родном городе Харькове.

Кроме зачета чемпионата Украины также мастера автослалома соревновались в рамках третьего этапа Национальной гоночной серии «Лихолет-2020». Действующий чемпион Украины по ралли Сергей Ивченко не только стал победителем в чемпионате, но и победил еще в двух классах серии.

Сергей Ивченко, победитель соревнований:

Очень плотный был такой график. Нам очень понравилось, потому что мы постоянко ездили-ездили-ездили. Была хорошая борьба у нас в классе. Но в итоге получилось забраться на перове место и в чемпионате и в кубке.

Следует отметить, что в женском зачете победителем также стала опытная раллистка - Елизавета Костина

Елизавета Костина, победительница в женском классе:

Интересная, очень техничная схема слалома в этот раз. Но хочется еще больше работать.

Соревноваться мастера автослалома собираются до поздней осени. Последний - финальный этап серии состоится через месяц.