Финал женского Уиблдона. Серена Уильмс, едва не умершая при родах 10 месяцев назад, проиграла

15 июля 2018 г. 12:42
128 просмотров

36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, вернувшаяся в большой спорт после крайне тяжелых родов сумела дойти до финала Уимблдона, но не взяла трофей.

Для 7-кратной победительницы Уимблдона Серены Уильямс, которая едва не умерла из-за осложнений при родах, это был первый турнир Большого Шлемя после того, как она стала матерью.

Своим выходом в финал она подтвердила отсутствие ярких личностей среди нынешнего поколения теннисисток.

В финале Уильямс противостояла немка Анжелик Кербер - экс-первая ракетка мира, провалившая минувший сезон и оказавшаяся за пределами первой десятки.

В финале же Кербер сумела взять верх над Уильямс в двух сетах, завершившихся с одинаковым счетом - 6:3.

Для Кербер это первая в карьере победа на Уимблдоне и третья в турнирах Большого Шлема.

Видео: 

Serena Williams vs Angelique Kerber Final Highlights | Wimbledon 2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.