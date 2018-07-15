Финал женского Уиблдона. Серена Уильмс, едва не умершая при родах 10 месяцев назад, проиграла

36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, вернувшаяся в большой спорт после крайне тяжелых родов сумела дойти до финала Уимблдона, но не взяла трофей.

Для 7-кратной победительницы Уимблдона Серены Уильямс, которая едва не умерла из-за осложнений при родах, это был первый турнир Большого Шлемя после того, как она стала матерью.

Своим выходом в финал она подтвердила отсутствие ярких личностей среди нынешнего поколения теннисисток.

В финале Уильямс противостояла немка Анжелик Кербер - экс-первая ракетка мира, провалившая минувший сезон и оказавшаяся за пределами первой десятки.

В финале же Кербер сумела взять верх над Уильямс в двух сетах, завершившихся с одинаковым счетом - 6:3.

Для Кербер это первая в карьере победа на Уимблдоне и третья в турнирах Большого Шлема.