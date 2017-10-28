ФК "Гелиос" уполномочен заявить

Харьковский футбольный клуб первой лиги "Гелиос" сделал публичное заявление перед матчем против краматорского "Авангарда".

"Футбольний клуб "Геліос" просить замінити арбітра матчу 19 туру першості України серед команд клубів Першої ліги сезону 2017/18 рр. "Авангард" – "Геліос", який відбудеться 29 жовтня 2017 р. у м. Краматорськ, Володимира Міланича з Миколаїва. Останнім часом судівство цього арбітра у матчах за участі "Геліоса" було здебільшого однобоким, некваліфікованим, дещо упережденим та направленним виключно проти нашої команди. З такою роботою В. Міланича ми зіткнулися у матчах 4 туру "Геліос" - "Арсенал" (05.08.2017) та 14 туру ФК "Полтава" – "Геліос" (30.09.2017). Були питання щодо арбітражу цього рефері й після матчу попередньої першості "Геліос" - "Колос" (14.11.2016). Виходячи з цього, персона рефері В. Міланича не викликає у нас ніякої довіри, а його призначення на матч "Авангард" – "Геліос" ставить під великий сумнів об`єктивність арбітражу та майбутній результат гри".

В устной форме в замене арбитра было отказано. После этого нами была предпринята попытка пригласить на предстоящую игру дополнительного наблюдателя арбитра. При этом все расходы на его командировку футбольный клуб "Гелиос" был готов взять на себя. Однако и эта просьба не нашла поддержки у руководства Судейского комитета Федерации футбола Украины. Почему - для нас осталось огромной загадкой. Исходя из выше изложенного, мы, футбольный клуб "Гелиос", с большой тревогой ждем матча 19 тура "Авангард" - "Гелиос". Нам очень хочется, чтобы здравый смысл взял вверх, и судейская бригада во главе с В. Миланичем отсудила предстоящую игру в рамках футбольных правил и согласно букве закона, а по завершении поединка арбитражу его наблюдателем была дана объективная оценка.