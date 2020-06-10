ФК "Металлист 1925" намекнул, что сделает, если чемпионат Украины в Первой лиге не будет возобновлен

Завтра в Киеве на конференции Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) может быть принято, либо не прнинято решение о возобновлении чемпионата Украины в Первой лиге украинского футбола. За последние 20 дней прошли уже два Совета Лиг и одна конференция Украинской ассоциации футбола (УАФ), но ответа на вопрос будет ли рестарт первенства страны в Первой лиге до сих пор нет.

Харьковский "Металлист 1925", выступающий за то, чтобы чемпионат был возобновлен, разместил на своем официальном сайте новое заявление по этому поводу: