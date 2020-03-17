ФК "Металлист 1925" приостанавливает спортивную деятельность

17 марта 2020 г. 18:57
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" разместил на своем сайте обращение к болельщикам.

Уважаемые болельщики!
Сегодня состоялась видеоконференция УЕФА с 55-ю европейскими ассоциациями. По ее итогам был принят ряд стратегически важных решений, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В частности, европейский футбольный орган рекомендовал национальным ассоциациям приостановить все соревнования во всех дивизионах.
В связи с вышеупомянутым, а также с принятием Кабинетом Министров Украины Постановления №211 от 11.03.2020 г. "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" и соответствующими решениями исполкома УАФ и ПФЛ Украины, ООО "ФК" Металлист 1925 "Харьков" приостанавливает любую спортивную деятельность на период с 18.03.2020 г.. до 03.04.2020 г..
С соответствующим решением ознакомлены сотрудники клуба, футболисты, тренеры и персонал команды "Металлист 1925".
Таким образом, матч "Металлист 1925" - "Металлург", который должен был состояться 23 марта, перенесен на неопределенный срок. Мы будем следить за новостями и оперативно сообщать болельщиков с любыми изменениями о восстановлении сезона. Всем здоровья!

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