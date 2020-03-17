ФК "Металлист 1925" приостанавливает спортивную деятельность

Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" разместил на своем сайте обращение к болельщикам.

Уважаемые болельщики!

Сегодня состоялась видеоконференция УЕФА с 55-ю европейскими ассоциациями. По ее итогам был принят ряд стратегически важных решений, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В частности, европейский футбольный орган рекомендовал национальным ассоциациям приостановить все соревнования во всех дивизионах.

В связи с вышеупомянутым, а также с принятием Кабинетом Министров Украины Постановления №211 от 11.03.2020 г. "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" и соответствующими решениями исполкома УАФ и ПФЛ Украины, ООО "ФК" Металлист 1925 "Харьков" приостанавливает любую спортивную деятельность на период с 18.03.2020 г.. до 03.04.2020 г..

С соответствующим решением ознакомлены сотрудники клуба, футболисты, тренеры и персонал команды "Металлист 1925".

Таким образом, матч "Металлист 1925" - "Металлург", который должен был состояться 23 марта, перенесен на неопределенный срок. Мы будем следить за новостями и оперативно сообщать болельщиков с любыми изменениями о восстановлении сезона. Всем здоровья!