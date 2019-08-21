 

ФК "Волчанск" Андрея Березовчука вышел в 1/32 Кубка Украины по футболу

21 августа 2019 г. 11:37
Автор: Виталий Лабскир
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Состоялся первый предварительный раунд Кубка Украины по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей вступил ФК "Волчанск" из Харьковской области. Главным тренером этой команды является бывший футболист "Металлиста" Андрей Березовчук.

"Волчанск" играл в гостях против "Авангарда" из Бзива, Киевской области.

Основное время матча завершилось вничью 0:0. В овертайме забитыми голами отличились футболисты "Волчанска" Алексей Покосенко и Даниил Соломаха. В результате "Волчанск" победил 2:0 и вышел в 1/32 финала Кубка Украины.

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