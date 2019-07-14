 

ФК "Волчанск" добился ничьей с командой Премьер-Лиги "Олимпик" (Донецк)

14 июля 2019 г. 12:18
Автор: Виталий Лабскир
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Донецкий "Олимпик", проводящий тренировочный сбор под Харьковом на базе "Металлиста" в поселке Высокий, провел контрольный поединок против аматорского футбольного клуба "Волчанск".

"Волчанск", главным тренером которого является бывший игрок харьковского "Металлиста" Андрей Березовчук, сумел оказать достойное сопротивление и свести матч к ничьей - 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. За "Олимпик" счет открыл футболист, находящийся на просмотре. За "Волчанск" на заключительной, 90-й минуте матча с пенальти забил Игорь Суханинский.

Видео: 

"Олимпик" 1-1 "Волчанск". (13.07.2019) - Товарищеский матч

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