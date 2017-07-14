Флойд Мэйуэзер забросал Конора Макгрегора деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке

14 июля 2017 г. 13:04
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Американский боксер Флойд Мэйуэзер и ирландский боец MMA Конор Макгрегор продолжают подогревать интерес к поединку, который состоится между ними.

На сей раз на пресс-конференции в Нью-Йорке Мэйуэзер забросал Макгрегора деньгами.

Во время дождя из денег Конор схватил одну из купюр и заявил, что она однодолларовая. На что Флойд ответил: «Это все, чего ты стоишь».

Также в ходе этого шоу произошла явно постановочная стычка между командами соперников.

А еще Мэйуэзер и Макгрегор ожидаемо устроили шоу из дуэли взглядов.

Видео: 

Mayweather Throws Money On Conor Mcgregor At New York World Tour - Mcgregor vs Floyd

BARCLAYS CENTER FACE OFF! FLOYD MAYWEATHER VS CONOR MCGREGOR - FULL VIDEO

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