Флойд Мэйуэзер забросал Конора Макгрегора деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке

Американский боксер Флойд Мэйуэзер и ирландский боец MMA Конор Макгрегор продолжают подогревать интерес к поединку, который состоится между ними.

На сей раз на пресс-конференции в Нью-Йорке Мэйуэзер забросал Макгрегора деньгами.

Во время дождя из денег Конор схватил одну из купюр и заявил, что она однодолларовая. На что Флойд ответил: «Это все, чего ты стоишь».

Также в ходе этого шоу произошла явно постановочная стычка между командами соперников.

А еще Мэйуэзер и Макгрегор ожидаемо устроили шоу из дуэли взглядов.