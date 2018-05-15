Фонсека после того, как выиграл с "Шахтером" в Харькове звание чемпионов Украины, поехал договариваться с "Вест Хэмом"

15 мая 2018 г. 14:04
Источник: sport.ua
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека может трудоустроится в английском "Вест Хэме".

Как сообщает Daily Mail, португальский специалист Паулу Фонсека близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом». Тренер вместе со своим агентом Жорже Мендешем прилетел в Англию для встречи с президентом «Вест Хэма» Дэвидом Салливаном.
 
Как утверждает издание, Фонсека прибыл в Англию в понедельник, 14-го мая, после чего машина доставила его и агента в особняк владельца клуба английской Премьер-лиги. Переговоры длились 75 минут и, как сообщается, Фонсека оставил хорошее впечатление.
 

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