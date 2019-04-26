"Формула-1". Конфуз на "Гран-При Азербайджана". Болид наехал на незакрепленную крышку люка

Сорвана первая практика "Гран-При Азербайджана" в "Формуле-1". На трассе оказался выпиравший люк дренажной системы. На него наехал болид. Машина повреждена.

"Повезло" с наездом на люк британскому гонщику "Уильямса" Джорджу Расселу. Затем по выскочившему люку проехал еще и монегасский гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Рассел сильно повредил днище своей машины.

На этом неприятности не закончились. Эвакуатор, перевозивший поврежденный болид, задел краном мостов над трассой. Из-за этого контакта из крана на машину и трассу вылилось знгачительное количество технической жидкости.

После чего организаторы "Гран-При Азербайджана" приняли решение прекратить первую свободную практику.