Фуболист, подозреваемый в договорных матчах в Украине, забил два гола за две минуты в Беларуси

04 мая 2020 г. 16:29
Автор: Виталий Лабскир
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В 2015-м году руководство луганской “Зари” отчислило из своей юношеской команды 19-летних футболистов сразу 11 игроков по подозрению в участии в договорных матчах. Один из отчисленных – Максим Слюсар выступает ныне в чемпионате Беларуси за “Славию” (Мозырь), да еще и стал спасителем этой команды.

В 7-м туре “Славия” играла в гостях против “Витебска”.

Слюсар вышел на поле на замену на 71-й минуте, когда "Витебск" вел в счете 2:1. На 86-й минуте Слюсар сравнял счет, а еще спустя минуту сам заработал пенальти и сам же реализовал, принеся, таким образом, победу "Славии" 3:2.

Ниже, в видеообзоре матча, подвиги Слюсара с 5:15.

Видео: 

Агляд матчу Віцебск – Славія-Мазыр | Highlights. Vitebsk – Slavia-Mozyr

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